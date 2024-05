Bartolo “Sonny” Bruzzaniti: chi è il broker della droga a cui “Milano spetta di diritto”

Per Bartolo “Sonny” Bruzzaniti, broker di riferimento del traffico di droga a Milano, maggio 2024 sarà il momento di fare i conti con la giustizia. I suoi affari nel mondo della droga partono in Calabria a fine dello scorso millennio e crescono col tempo. Incappa anche in una condanna definitiva a oltre 10 anni che lo mette fuori gioco dal 2002 al 2009, quando è in cella. Poi l’affidamento ai servizi sociali e la ritrovata libertà nel 2011. La sua fama con gli stupefacenti cresce grazie agli affari con Rocco Morabito, altra stella di prima grandezza della coca, catturato in Brasile nel 2021 dal Ros dei carabinieri dopo essere fuggito da un carcere in Uruguay un paio di anni prima. D’altronde i Bruzzaniti sono considerati dall’antimafia affiliati alla cosca della famiglia Morabito di Africo (Rc). Il ritratto e i retroscena dei traffici su Dossier

