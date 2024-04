Ascesa e declino del clan di Antonio Magrini, ucciso in carcere a Milano

Il fil rouge della storia criminale del clan Magrini a Milano è una lunga scia di droga e sangue. Una storia che parte dalla Puglia e arriva fino a Settimo Milanese, passando per i quartieri Baggio e San Siro. Una storia che, per uno dei suoi protagonisti, è finita nel peggiore dei modi lo scorso venerdì 19 aprile, quando Antonio Magrini, 68enne originario di Bari, è stato colpito alla testa e poi strangolato a morte dal suo compagno nella cella 23 della sezione C del carcere di Opera, Domenico Massari, che sconta l’ergastolo per l’omicidio dell’ex moglie

