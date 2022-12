Uccidi il sangue del tuo sangue: la legge della 'ndrangheta, anche a Milano

Un bersaglio sulla testa. Una condanna a morte emessa, da eseguire, perché lo sgarro si lava con il sangue. E soltanto così. Anche se il sangue è quello di un familiare. In Calabria come in Lombardia. A Caulonia come a Pioltello. Perché la 'ndrangheta lombarda "vale" tanto quanto quella "originale". Perché il clan dei Maiolo aveva, ha, la stessa forza nel Milanese come nel Reggino. La...

Il contenuto è riservato agli abbonati.