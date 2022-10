Da Manuel Agnelli ai tribunali: l'artista che ritrae i processi penali milanesi

Quella del courtroom sketching è una tradizione tutta statunitense che mette le radici nel diciannovesimo secolo. Si ricordano ritratti in tempi moderni grandi processi come quello a carico di Charles Manson, quello scaturito dall’inchiesta Pizza Connection, O.J. Simpson o Michael Jackson. A Milano l'artista Andrea Spinelli è entrato nelle aule del tribunale per importare questa tradizione in Italia. Dossier lo ha incontrato

Il contenuto è riservato agli abbonati.