Fedez, Cristian Iovino, gli ultras e la rissa in discoteca: poi il pestaggio in strada

Notte tra il 21 e il 22 aprile, tra domenica e lunedì. Un lunedì che in qualche modo passerà alla storia di Milano per il derby che consegnerà all'Inter lo scudetto e la seconda stella, tutto nel giro di novanta minuti. Corso Garibaldi a Milano, a due passi da via della Moscova, da largo La Foppa e dai grattacieli di Milano. Il privè del "The club" - uno dei locali più storici della città, che fa ballare i nottambuli dall'ormai lontanissimo 2005 - è pieno come sempre. Tra la folla c'è qualche volto che spicca più degli altri. Quella notte nella discoteca ci sarebbero, infatti, Cristiano Iovino, il 37enne personal trainer romano del celebre "caffè" con Ilary Blasi, ma anche il rapper Fedez, una sua "misteriosa" amica e alcuni ultras del Milan, che pare siano in compagnia del cantante. Musica, calcio, tifosi, vip: una miscela che quel lunedì notte finisce nel sangue. Sì perché alle 3.28, in zona Portello, lo stesso Iovino è a terra. È ferito, lo hanno pestato. Lo hanno appena picchiato, in tanti contro uno.

Il contenuto è riservato agli abbonati.