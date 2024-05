Cristiano Iovino pestato a Milano: anche Fedez nel branco degli aggressori?

In strada come nel privè. Sotto i grattacieli del Portello come nella discoteca a due passi da corso Como e da Porta Nuova. C'è una testimonianza che sembra posizionare anche Fedez - il rapper Federico Maria Lucia, 34 anni - sul luogo del pestaggio di Cristiano Iovino, il 37enne personal trainer romano del celebre "caffè" con Ilary Blasi che era stato picchiato da cinque, sei persone la notte tra il 21 e il 22 aprile a Milano. In procura c'è un fascicolo per lesioni, affidato alla pm Michela Bordieri, aperto su quel pestaggio - pare ci sia già un indagato - e il lavoro delle forze dell'ordine sta ricostruendo tassello dopo tassello quello che era successo prima di quelle botte, in una pericolosa miscela di vip, locali, qualche bicchiere di troppo e mondo ultras. Un mix che vedrebbe al centro di tutto lo stesso Iovino e Fedez.

