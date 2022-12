Chi sono i ragazzi della grande evasione di Natale dal Beccaria

Più di due giorni da fantasmi. Oltre 60 ore da invisibili. Da quel momento in cui sfruttando una devastante combinazione di carenze strutturali e mancanza di personale sono riusciti a "saltare fuori", letteralmente, dalle loro celle. Dall’attimo in cui hanno riassaporato la libertà. Sono i ragazzi della grande evasione di Natale, la fuga di massa - 7 persone in totale - avvenuta nell’istituto...

Il contenuto è riservato agli abbonati.