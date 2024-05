Fedez denunciato per il pestaggio di Cristiano Iovino: dal The club alle botte, cos'è davvero successo quella notte

La verità nelle telecamere. La verità negli occhi di chi ha assistito al raid. La verità in un documento ufficiale arrivato in procura dopo quella notte di follia. Federico Leonardo Lucia - in arte Fedez, il rapper 34enne di Rozzano - è stato deferito all'autorità giudiziaria lo scorso 22 aprile poco dopo il pestaggio di Cristiano Iovino, il personal trainer romano di 37 anni diventato famoso per l'ormai celebre "caffè" con Ilary Blasi che era stato picchiato da otto, nove persone in via Marco Ulpio Traiano, proprio sotto il suo domicilio meneghino. Soccorso dai medici del 118, Iovino - che aveva una vistosa ferita al sopracciglio e altre "botte" su tutto il corpo - aveva rifiutato il ricovero in ospedale ed era tornato nel suo appartamento, dove era stato trovato insieme a Salvatore "Sasà" Angelucci, ex volto di "Uomini e donne" e oggi Dj.



