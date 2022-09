Dossier Frode fiscale

Così i furbetti dei supermercati gabbavano il fisco esportando prodotti per finta

La ex Auchan e Carrefour finiscono nella maxi frode carosello da 1,8 miliardi di euro scoperta dalla Agenzia delle entrate insieme alla Guardia di finanza di Milano e alla Procura. Iva non versata per 260 milioni che ha portato all'arresto di nove persone. Retrocessioni in viaggi e bici elettriche per gli ideatori