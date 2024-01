Chi ruba le auto a Milano (e quanto guadagnano)

Ventuno settembre 2023, giovedì. Ore 13.33. Un box di via Neera a Milano si trasforma in una sorta di aula di università. L'università del crimine. Il "prof" parla, l'apprendista ascolta. "Quando vedi che va forte, più stai e più aumenti la forza tu. Vedi che bello e buono, tac, si spezza", dice l'insegnante. E ancora, con il secondo passaggio: "Accendi prima il quadro e spegnilo. Scendi, attacchi la centralina e il body, se vuole essere cambiato pure il body". Poi, "è a posto". È "a posto" vuol dire che l'auto è partita. Che è partita "miracolosamente" senza chiavi perché quei due uomini nel garage di via Neera, allo Stadera, periferia sud di Milano, sono due ladri di macchine. Di quelli in grado di rubarne anche tre a notte.

