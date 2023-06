Il test del Dna (finto), l'altra donna, gli sms strani: la doppia vita di Alessandro e le ultime ore di Giulia

Eppure quella casa non era l'unica che Alessandro frequentava. Non era l'unica in cui Alessandro dormiva. Da luglio scorso aveva un'altra fidanzata: la 23enne britannica. Aveva un'altra vita, parallela. Completamente sconosciuta a Giulia, la futura mamma di suo figlio. I due, il presunto killer e "l'amante", si conoscono a giugno sul posto di lavoro. Un mese dopo scoppia l'amore, tanto che il 30enne comincia a frequentare casa della ragazza, in Porta Romana prima e a Certosa poi. A gennaio, stando a quanto ha raccontato lei stessa ai carabinieri, la ragazza resta incinta, ma di comune accordo con il fidanzato un mese dopo decide di interrompere la gravidanza.

Il contenuto è riservato agli abbonati.