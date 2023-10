Come funziona e chi comanda il “traffico di denaro” della Chinatown milanese

Lontano da occhi indiscreti, ma vicino al portafoglio della mala, la Chinatown di Milano si è trasformata negli ultimi anni in un performante centro finanziario. Una piazza creditizia particolare che corre lungo le strade racchiuse tra via Montello, via Canonica e via Procaccini. I particolari nell'inchiesta di Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.