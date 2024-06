Operazioni da 15 milioni e investitori a bocca asciutta: così funziona il sistema truffe immobiliari milanesi

Una vecchia palazzina in via Eustachi, zona signorile di Milano, dove le case valgono più di 6mila euro al metro quadrato; un piccolo quadrilocale acquistato, ristrutturato e poi rimesso sul mercato. Con la promessa di ottenere non solo il capitale investito, ma anche il 6 per cento di interessi. Questa operazione immobiliare è solo una delle tante proposte dalla Hub real estate e asset management e dalle sue controllate - Pelide, Futura, Nami - a tanti piccoli operatori che volevano investire nel mercato milanese delle case. La maggior parte delle compravendite non è andata però a buon fine. Centinaia di investitori non hanno più rivisto né il capitale versato né gli interessi

Il contenuto è riservato agli abbonati.