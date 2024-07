Il raggiro della “casa dei sogni senza mutuo”, così Maurizio Misagordi è finito ai domiciliari

Abbiamo iniziato a raccontare la vicenda della Reef (oggi BC srl) nel dicembre del 2022 in seguito ad alcune segnalazioni dei nostri lettori. “Siamo quasi sul lastrico, siamo in ginocchio”, raccontava uno dei truffati. Insieme a lui e alla moglie oltre 200 famiglie coinvolte per un bottino tra caparre versate e soldi iniziali messi dagli investitori che toccava quota 11 milioni di euro. Dopo poco più di un anno e mezzo su richiesta della procura di Roma sono arrivati gli arresti domiciliari per Maurizio Misagordi, dominus della Reef. L'inchiesta di Dossier

