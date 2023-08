Edi Dodaj, il narcos albanese che 'imbiancò' di cocaina Milano

Il criminale albanese Edmond Dodaj è stato arrestato una settimana fa in esecuzione di un mandato d’arresto della procura di Milano del 2015. Insieme ad altri 9 albanesi erano stati accusati di aver messo in piedi una vera e propria ‘Internazionale’ del narcotraffico per inondare di cocaina le strade di Milano.

Il contenuto è riservato agli abbonati.