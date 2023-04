Pandillas: storia di una guerra per bande in città

David Stenio Novoa Betancourt detto Boricua esce dal carcere. Ha 26 anni ma il suo curriculum criminale è già importante dopo la militanza nelle file dei Lating Kings New York. Boricua però di pandillas, botte, accoltellamenti, spaccio e faide per il territorio non ne vuole sapere. Finirà male

Il contenuto è riservato agli abbonati.