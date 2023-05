Prof accoltellata col pugnale, compagni minacciati con la pistola: il racconto del terrore tra i banchi di scuola

Le lezioni sono cominciate da 25 minuti, nella seconda AL del liceo a indirizzo scientifico, gli alunni sono divisi in gruppi. In classe c'è la docente di italiano e storia, Elisabetta C., 51 anni. Passa fra i banchi, dispensa consigli, poi dice a un 16enne - L. O. - che poco dopo sarà interrogato per recuperare un'insufficienza. Lui farfuglia qualcosa, non si capisce cosa. Il ragazzino, che a giugno compirà 17 anni, infila le mani nello zaino e dà il via al suo raid. Prima di "partire" dice "mi dispiace" agli altri, poi colpisce l'insegnante tre volte all'avambraccio, di striscio alla testa e alla scapola con un pugnale.

