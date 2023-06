Professione rapinatori: l'ex della banda del Burgman, il bandito con la pistola e i colpi in banca a Milano

La voce che parla è quella di Roberto Fantinato, milanese di Sesto San Giovanni, 61 anni. Accanto a lui, alla guida, c'è Mario Visintin, che di anni ne ha 67, è nato in Croazia e vive ad Abbiategrasso. La macchina su cui stanno viaggiando è intestata a Ivan Piercarlo Gambino, che ad Abbiategrasso ci è nato, nel 1968. I loro nomi nei giorni scorsi sono finiti in un'ordinanza di custodia cautelare che li ha fatti finire in carcere perché sospettati di aver messo a segno almeno due rapine in banca a Milano. Insieme a loro le porte di San Vittore si sono aperte anche per Franco Faciana, milanese che ha compiuto 60 anni lo scorso 17 giugno - il giorno dopo l'arresto - e soprattutto per Giorgio Ferro, 59enne di Rovereto, da qualche anno residente nel Comasco. Chi sono i cinque della banda lo dice il loro curriculum criminale. In tre parole: rapinatori di professione. Ognuno con il suo ruolo, ognuno secondo le sue capacità. Ognuno "in onore" del suo passato.

Il contenuto è riservato agli abbonati.