È a Rho la santabarbara della mala milanese

Una ricca piazza di smercio clandestino di armi. O meglio di “macchine” o “macchinette”, come erano chiamate in gergo le pistole e i fucili, che potevano essere di “grossa” cilindrata se erano particolarmente ingombranti e pericolose. Un commercio che era controllato da Cristian Bandiera, il boss emergente di Rho arrestato nuovamente dopo aver scontato già una pena per l’omicidio dell’albanese Avri Artim nel 2010. Ecco dove si trova e cosa c'è nella santabarbara della mala milanese

Il contenuto è riservato agli abbonati.