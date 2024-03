Lamborghini, Renegade e Bmw ‘gratis’: la società milanese che vende “auto inesistenti”

Isi auto offre un rimborso ai clienti che comprano un'automobile usata in cambio di pubblicità, ma in pochi l'hanno ricevuto. Intanto diversi ex dipendenti non hanno mai visto uno stipendio e torna un nome noto delle truffe immobiliari