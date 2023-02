Dossier La storia

Lo spaccio a domicilio di oppiacei e Viagra su e giù per Milano

La rete degli spacciatori che si procuravano i farmaci grazie alle finte ricette vendute dal dottor Fuccilo si muoveva freneticamente in lungo e in largo per la città. Messaggi in codice e consegne a domicilio per una macchina fin troppo ben oliata