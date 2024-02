Chi (e come) spaccia droga a San Siro: il baffo "imprendibile" e l'uomo con tre donne

Regola numero uno: mai toccare la droga, l'unico modo per restare “immacolati” per quasi nove anni, per quasi tutta la vita. Regola numero due: mai perdere di vista il telefono, unico elemento insostituibile della banda. Regola numero tre: non fare guerre, mantenere la pace per continuare a fare soldi. Soldi a palate, tanto che sembra che uno degli arrestati, poche ore prima di finire in manette, abbia perso 10mila euro alle slot machine nel giro di poche ore senza preoccuparsi più di tanto. Lunedì mattina le manette sono scattate per lui e per altre venti persone, tutte accusate di far parte di due bande che si erano divise lo spaccio di droga - cocaina, hashish e ossicodone - nel quartiere di San Siro.

Il contenuto è riservato agli abbonati.