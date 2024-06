Neofascisti, ultras e clan: sangue, droga e misteri all’ombra di San Siro

Attorno allo stadio di San Siro ruotano business milionari. E tutti vogliono spartirsi questa grande torta. Altrimenti non si spiegherebbe perché Vittorio Boiocchi, storico capo ultras dell’Inter ucciso in un agguato il 29 ottobre 2022, appena scarcerato dopo 26 lunghi anni di carcere – per una decina di condanne che vanno dal sequestro di persona all’associazione per delinquere, dalla rapina al porto abusivo di armi, passando per furto, evasione, falso, ricettazione e pressoché tutti gli articoli del testo unico sui reati in materia di droga – avesse accelerato il rientro nelle postazioni di comando della “sua” Curva Nord. È lo stesso Boiocchi che, intercettato in un’inchiesta su un’estorsione da 2 milioni, diceva di tirar su circa “10mila euro ogni partita” tra biglietti e parcheggi fino allo stop imposto dalla pandemia. Numeri da capogiro. Prosegue l'inchiesta di Dossier sulle curve milanesi

Il contenuto è riservato agli abbonati.