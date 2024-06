Dossier Criminalità San Siro / Via Alessandro Fleming

Droga, rapine e omicidi all’ombra di San Siro: viaggio nel sottobosco criminale di via Fleming

È partito il processo che ha portato alla sbarra il fiancheggiatore dei killer, ancora ignoti, di Giuseppe Salvaggio in arte “Dum Dum”. Il movente è da ricercare qui, tra i palazzoni di via Fleming e in un sottobosco criminale fatto di bande dedite allo spaccio