Omicidio Tramontano: i video di Impagnatiello subito dopo aver ucciso Giulia

Le immagini registrate dalle telecamere fuori dalla casa di via Novella a Senago in cui viveva la coppia. Ore 3.22, una telecamera di video sorveglianza riprende un uomo che esce da un cancello. In mano, sotto il braccio sinistro, ha qualcosa: un lenzuolo bianco arrotolato o un sacchetto di plastica. Fa poche decine di metri, apre la sua auto, ci entra per un secondo ed esce di nuovo

Il contenuto è riservato agli abbonati.