Cos'è Dossier

Chi siamo

Dossier è il progetto di Citynews dedicato ad inchieste e approfondimenti su temi di attualità e d’interesse locale che arricchisce l’offerta informativa della testata metropolitana MilanoToday. Il Team Dossier di Milano ha un gemello a Roma ed entrambi producono progetti investigativi dedicati ai problemi delle due città più importanti del Paese, che assumono quindi, molto spesso, interesse di carattere nazionale.

Dossier raccoglierà i bisogni di informazione, chiarezza e approfondimento della cittadinanza sui principali topic e problematiche della città e cercherà di fare luce senza timore di infastidire "il potere", rompendo gli schemi e le sicurezze di chi governa Milano. La redazione di MilanoToday continuerà ad essere presente con la consueta velocità per arrivare per prima sulla cronaca locale e a tracciare un racconto puntuale della città, con le sue problematiche e contraddizioni, dando sempre voce ai territori. Il Team Dossier, invece, andrà oltre la notizia e lavorerà con l'obiettivo di scavare nel profondo dei fatti e farne emergere di nuovi.

Le inchieste prodotte dai giornalisti di Dossier saranno multimediali: composte da contenuti testuali, video, foto, infografiche, podcast.

Invio segnalazioni

Il supporto e la vicinanza del territorio sono fondamentali per svolgere un buon lavoro d'inchiesta. Se hai una verità da svelare o semplicemente delle domande su Dossier, scrivici a: dossier@milanotoday.it.

Il Team Dossier

Giornalista, ha scritto per la carta, l’online, la radio e realizzato consulenze per serie tv e documentari. Ha lavorato, tra le altre, per la redazione dei programmi di Radio24, Linkiesta, Wired e la cronaca di Milano del Corriere della Sera. Membro di IRPI (Investigative Reporting Project Italy) dal 2015, nel 2020 ha co-fondato e diretto IrpiMedia fino al 2022. Oggi lavora per il gruppo Citynews, per cui coordina Dossier, la sezione delle inchieste e degli approfondimenti di MilanoToday. Per Blonk editore cura la collana non-fiction Storie Contemporanee. Con il fotografo Luca Quagliato è autore de "La Terra di Sotto - Viaggio nel contaminato nord" (Penisola edizioni, 2021).

Nata a Napoli nel 1994. Laureata magistrale in Filosofia all'Università di Bologna. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo Walter Tobagi. Lavora nel mondo del giornalismo da quando ha 21 anni: ha cominciato nella redazione bolognese di La Repubblica, poi al Resto del Carlino, all'Espresso e all'Agenzia Dire. Ora lavora a Dossier, la sezione delle inchieste e degli approfondimenti di MilanoToday. Si occupa di sociale e sanità, adora raccontare storie e quando scrive tende a fissare le persone.

Giornalista dal secondo millennio. Una passione per i fatti che incrociano economia e cronaca, e il tentativo di renderli chiari a occhio nudo. Il tifo per il Pescara, perchè è nel calcio di provincia che resta l'epopea di questo sport. Nel 2022 entra nel Team Dossier di MilanoToday.

Milanese, giornalista e documentarista. Una laurea in Giurisprudenza, un dottorato in Antropologia del Diritto e una specializzazione biennale in Linguaggio Audiovisivo. Con videocamera, registratore e microfono, ha iniziato come freelance, collaborando con diverse testate. Negli ultimi quattro anni ha scritto e raccontato di economia e finanza prima in una redazione televisiva e poi sul web. Nel 2022 entra nel Team Dossier di MilanoToday.

Giornalista d’inchiesta professionista, foia e open data activist, documentarista. Le sue inchieste e reportage sono stati pubblicati su Wired Italia, La Nuova Ecologia, Lifegate, Valori, Donna Moderna, Nòva Il Sole 24 Ore. Attualmente è presidente di Cittadini Reattivi, associazione che si batte per il diritto di sapere e l’accesso alle informazioni su ambiente, salute e legalità. Dal 2022 nel Team Dossier di MilanoToday

Classe 1998, laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione alla Statale di Milano, giornalista pubblicista dal 2019. Si occupa di cronaca nera, giudiziaria e inchieste sulla criminalità organizzata. Ha mosso i primi passi nella cronaca locale, fino a collaborare con testate nazionali e con il quotidiano statunitense The Wall Street Journal. Oggi lavora per Dossier di MilanoToday e come videogiornalista per l'agenzia di stampa Alanews.