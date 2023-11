I paperoni del precariato: chi sono e quanto guadagnano le agenzie per il lavoro a Milano

I lavoratori assunti in somministrazione sono sempre di più. A Milano nel 2012 dopo quasi 10 anni dalla legge Biagi, che aveva introdotto questa tipologia di lavoro, erano in 24mila. Dopo altri 10 sono più del doppio. Ed è un numero destinato a crescere. Ecco chi li recluta in città e quanto guadagnano le agenzie per il lavoro

Il contenuto è riservato agli abbonati.