Airbnb, altri 100 milioni al fisco e chiude la partita con la procura

Si è allargato il conto pagato da Airbnb per mettersi in regola con la normativa fiscale italiana sulla cedolare secca che avrebbe dovuto trattenere ai proprietari “non professionali” delle case offerte sui suoi portali per gli affitti brevi. E che non è stata mai trattenuta, quantomeno nel periodo 2017- 2021 che è finito da tempo sotto la lente della Guardia di finanza di Milano coordinata dalla procura del capoluogo lombardo

Il contenuto è riservato agli abbonati.