Una bolla che scoppia? Il deserto delle aste immobiliari del Comune

Le ultime aste andate deserte fanno scattare l'allarme sul piano di dismissione degli immobili del Comune. Sono lontani i tempi in cui si vendeva il Pirellino a 193 milioni di euro dopo 85 rilanci sulla base d'asta. I grandi fondi con la recessione in vista non partecipano e i segnali di una bolla pronta a esplodere si fanno sempre più concreti. Nel 2022 sono stati aggiudicati solo i terreni inedificabili in zona Portello a Fiera Milano per 590mila euro. L'inchiesta di Dossier e tutti i dati

