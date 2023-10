Dossier chi troppo vuole

Perché l’aumento dei prezzi delle case non conviene più nemmeno ai proprietari

I trilocali si vendono anche a 100mila euro in più ma il saldo positivo non è sufficiente per permettersi un immobile più grande nella stessa zona: così ci si allontana dal centro e anche dai quartieri riqualificati. Nel 2023 mutui giù di un terzo sul 2022, tutti i dati e le mappe della città