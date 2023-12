Comunicazione, costi, ricavi, donazioni: così è nato il caso Ferragni-Balocco

L'operazione pandori benefici sarebbe infatti dovuta "costare" in tutto una donazione da 50mila euro, per giunta in capo alla sola Balocco. Ecco le carte dell'Antitrust e lo scivolone sulla comunicazione che sta costando il 10% degli utili del 2022 all'imprenditrice-influencer originaria di Cremona e residente da anni a Milano

Il contenuto è riservato agli abbonati.