Internet veloce? Così il ritardo sul piano banda ultralarga ci sta costando milioni di euro

al 31 dicembre 2023, non risultano completati nemmeno tutti i passaggi della progettazione lavori a due fasi (definitiva ed esecutiva): mancano ancora all'appello 308 Comuni lombardi per l'approvazione dei progetti della fibra a casa. E non va meglio per la rete wireless dove la Lombardia registra la peggiore performance nazionale: i definitivi autorizzati si fermano all'87% contro una media del 96%. In conclusione, i collaudi finali della banda ultralarga – sempre in modalità Ftth e a fine dell'anno scorso – sono stati realizzati solo in 566 Comuni, poco più di 638 mila abitazioni e 2.653 edifici fra aree industriali ed edifici pubblici. Nel frattempo sono scattate le sanzioni e sorge il problema della gestione della infrastruttura. In teoria, gli operatori dovrebbero collaborare e interagire fra loro. Nella pratica, finiscono per farsi concorrenza. I particolari e tutti i dati nell'inchiesta di Dossier

