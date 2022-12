Dossier Sequestro Bartolini-Geodis

Lavoratori "in appalto" per evadere l'Iva: la frontiera patologica della logistica

Il massiccio ricorso alle esternalizzazioni del personale come nei casi di Bartolini e Geodis mette in evidenza un sistema ormai diventato patologico nel settore della logistica. Uno schema rodato per godere di regimi fiscali favorevoli ed eludere il Fisco