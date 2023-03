Bilancio preventivo: Milano tira la cinghia e spera nelle multe

La coperta si è fatta più corta nel 2022 per il comune di Milano, a causa di un mancato ritorno ai livelli pre pandemia Covid per la vendita di biglietti dell’Atm arrivato nonostante il sindaco e tante grosse società private - banche, assicurazioni, ecc - abbiano riportato negli uffici moltissimi lavoratori che erano in smart working nel 2021. Con questa premessa la giunta di Palazzo Marino ha dovuto varare un bilancio preventivo per il 2023 nel segno della prudenza, visto che le sorprese negative sul lato delle entrate potrebbero non essere concluse con l’anno appena terminato

Il contenuto è riservato agli abbonati.