Paghe da fame e accessi sotterranei: dietro la manicure perfetta dei saloni cinesi

In uno dei 7 negozi di una delle principali catene di saloni a Milano serve personale. “Cerchiamo un’estetista per massaggi e pulizia del viso, ma che sia anche onicotecnica, esperta nella ricostruzione delle unghie”, dicono al telefono in un italiano stentato. Offrono un contratto a tempo determinato di tre mesi, con 30 giorni di prova e possibilità di rinnovo. Part-time. Ma nel corso della telefonata si scopre che non è del tutto vero. Il viaggio di Dossier

Il contenuto è riservato agli abbonati.