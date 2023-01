Milanord2, il centro commerciale fantasma fermo tra corruzione e inutilità

C’è un’area di 170mila metri quadrati che sembra non avere via d’uscita. Per ragioni geografiche, ma anche per le prospettive sul suo futuro e un passato che sfiora intrecci illeciti tra politica e imprenditoria. Milanord2 sulla carta è il grande centro commerciale che dovrebbe sorgere sulle ceneri dell’ex Auchan di Cinisello Balsamo, ormai dismesso dal 2015. L’inaugurazione era prevista nel...

Il contenuto è riservato agli abbonati.