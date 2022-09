Cessione del Milan, cosa chiede il socio Blue Skye ai giudici

Dopo il Lussemburgo e New York la contesa legale che si è accesa intorno alla cessione del Milan fa tappa a Milano. Blue Skye si è rivolta anche al tribunale del capoluogo lombardo per cercare di stoppare la cessione della squadra rossonera al fondo Redbird di Gerald (Jerry) Cardinale. Solo qualche giorno fa la stampa aveva dato per perfezionato l'affare con il fondo Elliott di Paul Singer per 1,2 miliardi di euro circa.

