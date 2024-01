Dossier Logistica sotto inchiesta

Le manovre di Chiapparoli e dei suoi consulenti per attutire le accuse di frode fiscale

Per la procura, che ha chiesto un sequestro di 41 milioni di euro, l'azienda big della logistica avrebbe messo in campo una catena di sistematica evasione, e non è escluso che altri grossi nomi del settore finiscano sotto la lente degli inquirenti