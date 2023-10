Dossier Infrastrutture tecnologiche

Milano avrà un nuovo data center: via libera dal ministero

Per il ministero non è necessaria la Valutazione d’impatto ambientale: i lavori alla frazione Santa Corinna (ai confini col Parco Sud nel territorio di Noviglio) per il progetto da 95mila mq di Hines e Compass Datacenters possono iniziare