Così è crollato il castello di Facile Ristrutturare

Il concordato presuppone che tutti i creditori, e tra questi architetti e imprese edili sono la gran parte dato che la società opera solo con subappalti, debbano rinunciare a (gran) parte dei loro crediti per evitare il tracollo definitivo della società, e a dilazionare o posticipare l’incasso di quelli che saranno pagati. Il tutto continuando a lavorare e dovendo essi stessi far fronte ai loro costi. Ma queste imprese saranno ancora disposte farlo per Facile sulla fiducia che saranno pagati per i lavori futuri?

Il contenuto è riservato agli abbonati.