Dossier Lavori in corso

Recensioni false e "costi occulti": i milanesi danneggiati dalle ristrutturazioni chiavi in mano

L'Antitrust a fine dicembre ha sanzionato Facile ristrutturare con una multa da 4 milioni e mezzo di euro per pratiche commerciali scorrette. Oggi alcuni ex clienti si ritrovano con i cantieri sospesi e le case non ancora pronte