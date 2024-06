Carne di zebra, di canguro e debiti: perché Filetteria Italiana è fallita

C’è stato un momento, forse prima della pandemia, in cui i locali della Filetteria italiana erano sempre pieni. Soprattutto sabato e domenica. Per sedersi e mangiare, bisognava prenotare. Oggi è tutto completamente diverso: i tavoli sono vuoti, le porte chiuse. Sembra che non ci sia più nessuno: il tramonto o la fine di un business, che all’inizio aveva conquistato Milano. Ecco come e perché è finita l'avventura di Filetteria italiana

Il contenuto è riservato agli abbonati.