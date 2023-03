La frode dei "furbetti" dei supermercati

Ecco come funzionava la frode per cui due noti marchi della grande distribuzione hanno corrisposto al fisco 123 milioni di euro. L'indagine verte su un giro di fatture false per 1,8 miliardi di euro. Un'anomalia fiscale segnalata dall'Agenzia delle entrate svedese a quella italiana