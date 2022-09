Dossier MilanoEconomy

Dal “filantropo” Balbo ai reali del Liechtenstein: i centri medici Santagostino resteranno accessibili?

La scorsa primavera Oltre Venture di Luciano Balbo ha ceduto al fondo lussemburghese L-Gam la partecipazione in Società e Salute spa (così si chiama l'azienda che conduce questi centri), che ora controlla circa il 90% delle quote azionarie. La sfida sarà coniugare l'intenzione di guadagno del fondo con l'accessibilità per i pazienti