Risparmio? 2 euro: perché a Milano il 'Carrello tricolore' non funziona

Da qualche giorno è partita la campagna anti-inflazione del governo Meloni. Si chiama ‘Carrello tricolore’: prezzi più bassi sui beni di prima necessità. O almeno così dovrebbe essere: perché a Milano spesso ti restano in tasca prodotti non di uso quotidiano e che non contribuiscono a una dieta equilibrata. In alcuni supermercati all’appello mancano addirittura frutta e verdura. Il viaggio di Dossier tra gli scaffali dei supermercati

Il contenuto è riservato agli abbonati.