Stelle social: quanto fatturano Khaby Lame e Max Felicitas

Non hanno avuto bisogno della parola per ottenere successo. Anzi, è tutto il merito dell’uso della loro fisicità prestata all’intrattenimento. A prima vista due più diversi tra di loro sarebbe difficile trovarli: uno è il più famoso mimo situazionista al mondo, mentre l’altro è diventato un divo del porno nostrano, da anni in competizione con sua maestà Rocco Siffredi. Ma poi sono tante le similitudini che legano Khaby Lame e Max Felicitas. Due nomi d’arte dietro i quali si celano rispettivamente Khabane Lame Serigne ed Edoardo Barbares. Gemelli diversi d’Italia che hanno trovato a Milano casa e fortuna partendo dal Senegal - via Torino - il primo e dalla provincia friulana il secondo. E di fortuna, stando ai loro bilanci che Dossier ha potuto analizzare, ne hanno fatta tanta.

Il contenuto è riservato agli abbonati.