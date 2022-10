La cessione di Eataly è il tramonto del modello Expo

La storia milanese del tempio del cibo made in Italy sano e di eccellenza non è partita da piazza XXV aprile e dalla sede di un teatro storico della città, ma da un punto vendita all’interno di un grande magazzino. Nella visione di Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, Milano vince un posto sul podio tra le città dove tradurre in pratica il suo sogno: creare un luogo di incontro tra domanda e offerta di cibo di qualità, fuori dalle logiche della grande distribuzione organizzata. Un mercato dove comprare da produttori locali di ogni parte d’Italia, selezionati da Farinetti insieme all’amico Carlin Petrini, fondatore di Slow food, e diversi ristoranti dove assaggiarli. Nove mesi dopo il lancio della prima sede...

Il contenuto è riservato agli abbonati.