Tim, Sky, Vodafone e le altre Tlc: migliaia di licenziamenti ed esuberi

Poter scegliere se andare in pensione con 6 o 7 anni di anticipo sembra essere un gran privilegio in un tempo nel quale tanti giovani si chiedono se avranno mai una. Ma non si vede la coda di dipendenti Tim che approfittano di questa possibilità, soprattutto a Milano dove il costo della vita si è alzato di molto negli ultimi tempi e può diventare incompatibile con l’importo delle pensioni calcolate con il sistema misto retributivo e contributivo

Il contenuto è riservato agli abbonati.