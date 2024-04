I redditi dei milanesi quartiere per quartiere: si arriva anche a 100mila euro all'anno

Come si distribuiscono i redditi all'interno dei confini cittadini? L'analisi è possibile grazie ai dati sulle dichiarazioni dei redditi che annualmente pubblica il Ministero dell'Economia e delle finanze. Sono disponibili da oggi i dati relativi al 2023 per l'anno d'imposta 2022. In città le differenze sono notevoli. I dati quartiere per quartiere

Il contenuto è riservato agli abbonati.