La metropolitana fantasma da 230 milioni di euro

C'è un cantiere aperto da oltre 10 anni e mai concluso: l’estensione della linea rossa a Bettola, un quartiere tra Cinisello e Monza. È il 2011 e l’inaugurazione, come per molto dell'incompiuto milanese, è prevista per Expo 2015. Ma non va tutto liscio, e come in un infinito giro dell'oca siamo ancora al punto di partenza. Ecco perché

Il contenuto è riservato agli abbonati.